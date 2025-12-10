Entre Ríos aplica una Ley que exige detallar impuestos en tickets y facturas

La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, adhiere al régimen nacional conocido como Ley del Ticket y establece que todos los comercios y prestadores de servicios deben informar el precio final que paga el consumidor, el precio neto sin impuestos -discriminando IVA, otros tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Profesiones Liberales- y la leyenda "precios sin impuestos" cuando corresponda.

La ley también dispone que ningún servicio financiado con recursos públicos podrá presentarse como "gratuito" sin aclarar que es solventado con impuestos de los contribuyentes, e invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas para permitir la discriminación de tasas locales en los precios.

"El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Durante años los entrerrianos afrontaron precios sin conocer los impuestos incluidos. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad", señaló el gobernador Rogelio Frigerio.

El mandatario indicó que la medida se enmarca en el proceso de modernización y simplificación administrativa que lleva adelante la provincia:

"Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución. Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y digitalizó procesos. Hoy damos un paso más en transparencia fiscal", y agregó que “la normativa no implica nuevas cargas para el sector privado, sino mayor claridad para los entrerrianos.

"Es importante que cada consumidor sepa qué está pagando. La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce", señaló.