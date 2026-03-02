Inicio del ciclo lectivo: se entregaron banderas con mástiles en los EMPI

Con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, se realizó el acto de apertura en el EMPI Hormiguitas, marcando el comienzo de clases en los espacios municipales. Por primera vez, se entregaron banderas nacionales con mástiles a cada EMPI.

El EMPI Hormiguitas fue el escenario del acto inaugural del ciclo lectivo 2026 para los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI), dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú.

La viceintendenta Julieta Carrazza presidió el evento, que no solo dio la bienvenida a un nuevo año de aprendizaje y cuidado, sino que también incluyó la entrega histórica de banderas argentinas con mástiles a todos los EMPI de la ciudad. También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la asesora de Educación Municipal, Bertha Baldi, la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal, la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; el responsable del Área de Relaciones Institucionales, Ricardo Rodríguez, el director del IAPV, Pablo Echandi; la diputada provincial Julia Calleros, los concejales del oficialismo María José Carro, Jorge Roko y Raimundo Legaria y personal del Ejército local.

“El año pasado realizamos un congreso latinoamericano para la primera infancia. Creemos que la formación en esta etapa de la vida es fundamental. Y no solamente porque todos hablan de educación, todos pasamos por el sistema educativo, entonces todos sentimos que tenemos alguna autoridad para hablar de educación, pero la realidad es que la educación necesita compromiso diario, así que, gracias a todo el plantel docente, también a todo el equipo porque los EMPI tienen un equipo enorme, un equipo interdisciplinario, así que muchas gracias por el compromiso diario. Nosotros prestamos mucha atención a cada uno de los niños que integran todos los EMPI. Realmente es un compromiso que ha asumido el intendente Mauricio Davico, apostar no solamente en lo discursivo de la educación, sino comprometerse en mejorar cada uno de los espacios, desde lo edilicio hasta el equipo que interviene”, expresó Carrazza en su discurso.

Los EMPI, que atienden a alrededor de 260 niños de 45 días a 3 años, inician sus actividades en todas sus sedes: EMPI Monigotes (Rioja 86), EMPI Voy Creciendo (Güemes 1160, turno mañana), EMPI Esperanza (Güemes 1160, turno tarde), EMPI Hormiguitas (2 de Julio y Perigan), EMPI Estrellitas (Chalup 567), EMPI Solcito (Camilo Villagra y Landa), EMPI Piecitos Traviesos (Barrio Toto Irigoyen) y EMPI Pipo Pescador (San Martín 793). Aunque el acto simbólico se concentró en Hormiguitas, las clases comienzan simultáneamente en todos los espacios, garantizando continuidad en el acompañamiento pedagógico, social y familiar.

Estos espacios no se limitan a ser meros centros de cuidado; promueven el desarrollo integral de los niños a través del juego, la exploración, el movimiento, la expresión y la socialización, respetando los ritmos individuales de cada infante. En 2025, año de referencia para medir el impacto sostenido, los EMPI beneficiaron a 257 niños con propuestas educativas cotidianas y talleres institucionales sobre crianza respetuosa, alimentación saludable, huerta, arte, educación vial y el Mes de la Familia, involucrando activamente a las familias y fortaleciendo los lazos comunitarios.

El trabajo de los EMPI trasciende lo individual y tiene una profunda implicancia comunitaria, posicionándose como uno de los ejes centrales de la política educativa municipal. En un contexto donde el Gobierno de Gualeguaychú prioriza la inclusión y el desarrollo temprano, estos espacios facilitan la transición hacia la educación formal, articulando con la Dirección Departamental de Escuelas y asegurando que los informes pedagógicos formen parte de la trayectoria educativa de cada niño.

