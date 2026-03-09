 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad CAMINOS RURALES

Ruralistas se reunieron con autoridades de Vialidad por los caminos de la producción

Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad recibieron este lunes a representantes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos con el objetivo de ponerlos en conocimiento sobre la situación de caminos rurales y planificar tareas

9 Mar, 2026, 20:31 PM

En el marco de audiencias de trabajo, el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, acompañado del subdirector José Palacios, se reunieron con autoridades rurales que integran la Farer. Entre los puntos tratados, se mencionó el trabajo coordinado con las zonales para atender las trazas productivas que requieran mejoras.

 

Sobre el tema, Donda dijo: "Este tipo de encuentro sirve para estar en sintonía con los representantes de las sociedades rurales de la provincia, tal cual lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión con el objetivo de ir planificado tareas de conservación para algunos caminos de vital importancia para el sector productivo".

 

A lo que agregó: "Este mecanismo nos sirve para llevar un control entre las partes involucradas y evaluar las zonas a atender".

 

Por su parte, el tesorero de Farer Chajarí, Héctor Raúl Reniro, manifestó: "Ha sido un encuentro positivo, donde se plantearon todos inconvenientes en materia de caminos rurales. En ese sentido, acordamos la posibilidad de reunirnos una vez por mes con las zonales de cada departamento para ir viendo el avance de los trabajos de Vialidad que, en ciertas ocasiones, depende de los gobiernos. Pero entendemos que este tipo de reuniones nos sirven para poder diagramar prioridades".

Entre otros, participaron del encuentro representantes de entidades rurales de Gualeguay, Federal, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Paz, María Grande, Villaguay y Victoria. En tanto, por la DPV también intervino el director de Conservación, Fabián Ocampos.

 

Prensa Gobierno ER

Temas

CAMINOS RURALES

