Sociedad SIN ACUERDO

Los gremios docentes rechazan la propuesta salarial y convocan a un nuevo paro este martes

Tras la segunda audiencia paritaria, el frente gremial docente, integrado por AGMER, AMET, SADOP y UDA, rechazó de manera unánime el ofrecimiento del gobierno provincial por considerarlo insuficiente.

2 Mar, 2026, 18:25 PM

En la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia se realizó este lunes la segunda audiencia de la paritaria salarial docente.

En ese ámbito, el gobierno presentó una propuesta consistente en:

 

* Mantener los $25.000 para los docentes con antigüedad mayor a 10 años

* Incrementar $36.000 sobre FOPID, con tope

* Incrementar en $24.000, sobre Conectividad con tope

* Salario inicial de $750.000

* Aumento de $30.000 para jubilados.

 

En forma unánime, los cuatro sindicatos docentes (AGMER, AMET, UDA y SADOP) rechazaron el ofrecimiento por considerarlo insuficiente y dispusieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

 

Los sindicatos convocan además a una conferencia de prensa, también para este martes, a las 9.30 hs, en la sede de AMET (Montevideo 163).

 

De la audiencia paritaria participaron AGMER, AMET, UDA, SADOP y el gobierno provincial.

SIN ACUERDO

