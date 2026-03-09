Sobrecarga laboral: profesionales de la salud se movilizaron en Paraná

Luego de la movilización autoconvocada de este sábado de un amplio sector del personal sanitario por mejores condiciones laborales y salariales, el diputado oficialista, Silvio Gallay, salió al cruce: “Hay quienes pretenden instalar una discusión salarial que no corresponde en este marco”.

Profesionales de la carrera médico asistencial sostienen un plan de acción desde el año pasado y el sábado marcharon en Paraná a Casa de Gobierno, para rechazar las modificaciones que busca imponer el oficialismo a la Ley que regula la carrera médico asistencial y exigir mejores condiciones laborales y salariales para el sector.

Los trabajadores reclaman al gobierno garantizar una carga horaria compatible con los salarios actuales, dado que desde el gobierno provincial reconocieron que “no habrá aumentos por la situación económica”. En ese marco, la discusión normativa se centra en la carga horaria: el Ejecutivo quiere imponer 24 horas semanales y los profesionales exigen 18 horas.

Además, entre los puntos de conflicto están la intención de incluir trabajo los sábados y domingos —que el Ministerio plantea como optativo—; el reconocimiento de la carrera profesional; la ausencia de años de antigüedad para los cargos jerárquicos; y la falta de concursos e interinatos. También, critican la intención oficial de implementar de forma acelerada la aplicación Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap) sin cerrar las cuestiones laborales pendientes.

Gallay: “Ordenar y garantizar derechos”

En ese marco, el diputado provincial oficialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Silvio Gallay, respondió: “Hay quienes pretenden instalar una discusión salarial que no corresponde en este marco; aquí estamos discutiendo cuántas horas debe trabajar un profesional cuando elige trabajar con el Estado”.

Al respecto señaló: “Estamos avanzando en sincerar la carga horaria de los profesionales de la salud, una discusión que nadie se animó a dar en mucho tiempo. El objetivo final es ordenar y garantizar derechos”.

El proyecto “contempla la modificación de normativas para adaptar el sistema de salud a las necesidades actuales. Entre los puntos centrales se encuentran el sinceramiento de la carga horaria, la optimización del sistema de concursos y la incorporación formal a la Ley 9.892 de aquellos profesionales que hoy se encuentran bajo la modalidad de decreto”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

El legislador dijo que la intención es “modernizar el sistema sanitario provincial” y que para eso se avanza “en la redacción de un proyecto de ley que busca regularizar la situación de los profesionales de la salud en Entre Ríos. La iniciativa surge para dar respuesta a un reclamo de años y otorgar, finalmente, un marco normativo sólido a condiciones laborales que históricamente han funcionado por fuera de la legislación vigente”.

Fuente: Sociedad Política