Entre Ríos tiene la tasa de suicidios más alta del país y estudiantes piden que se declare la emergencia en salud mental

La elevada tasa de suicidios en Entre Ríos, la más alta del país y con un impacto particular en jóvenes, genera preocupación entre especialistas y autoridades, revela un informe de la periodista María Nöllmann para La Nación.

La problemática también mantiene en alerta a los adolescentes: su inquietud quedó reflejada en la última edición del Senado Juvenil, un programa provincial en el que participaron, a mediados de 2025, cientos de estudiantes de nivel secundario de todos los departamentos entrerrianos.

En esa edición, los jurados observaron un fenómeno nuevo: la problemática de la crisis de salud mental, en general, y el suicidio, en particular, se repitió una y otra vez entre las distintas iniciativas legislativas propuestas por los estudiantes.

Este programa tiene dos etapas. En la primera, los alumnos de los últimos años de distintas escuelas secundarias redactan su propio anteproyecto legislativo y luego lo presentan a nivel departamental. En la segunda instancia, un jurado elige un anteproyecto ganador por cada departamento. Los seleccionados pasan a competir a nivel provincial, en la sede de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, en Paraná.

“En la primera instancia, de los 28 proyectos presentados, 20 abordaron la prevención del suicidio. En la etapa provincial ocurrió algo similar: además del nuestro, se evaluaron otros cuatro proyectos sobre el mismo tema. Los docentes nos explicaban que, por lo general, las propuestas suelen ser diversas. Esta repetición muestra la dimensión de la preocupación”, dice Antonella Martínez, de 17 años, una de las tres autoras del proyecto que representó a Colón en el Senado Juvenil y que, tras llegar a Paraná, fue tomado por el Senado y aprobado por mayoría.

Su iniciativa, la declaración de la Emergencia Sanitaria en Salud Mental en Entre Ríos por 12 meses, se encuentra desde el 25 de noviembre de 2025 a la espera de la aprobación del Poder Ejecutivo.

Elaborado por Martínez y dos compañeros del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa, Axel Benítez y Ashley Viollaz, y guiado por las docentes Natalia Gorosito y Evangelina Bracco, el pedido de declaración, que obtuvo un amplio apoyo entre los senadores provinciales, exige un redoble de los esfuerzos estatales en prevención del suicidio.

Plantea, el fortalecimiento de las redes de contención oficiales, mayor presencia de personal especializado en salud mental en los centros de atención del sistema público, para la prevención y atención. También pide la capacitación en prevención de suicidio del personal del sistema de salud y de la comunidad en general, y un aumento de la comunicación oficial sobre los sitios donde se puede pedir ayuda.

La iniciativa de los tres estudiantes de Villa Elisa surgió tras el suicidio de Lorena Lovera, la directora del Instituto Comercial D-46, de la localidad vecina San José, en mayo de 2025.

“La situación nos conmovió, porque no fue un hecho aislado, sino una noticia recurrente”, dice el texto del pedido de declaración. Martínez destaca que fue puntualmente tras este suicidio que una de las docentes de su colegio generó un espacio de debate en clase y esto abrió un intercambio entre los estudiantes que plantearon su preocupación: muchos de ellos dijeron verse reflejados de cerca por la problemática.

En el caso de Martínez, el tema cala especialmente hondo: su madre se quitó la vida cuando ella tenía 6 años. Pero no es la única: de acuerdo a un relevamiento que ella y sus compañeros de proyecto realizaron mientras creaban la iniciativa, respondido por 339 vecinos, el 60,8% manifestó haberse visto afectado de manera cercana por la problemática del suicidio.

El caso de Entre Ríos

Dentro de un panorama nacional preocupante —en la Argentina, las muertes por suicidio no han dejado de subir desde la pandemia—, el caso de Entre Ríos llama especialmente la atención. Hace ya varios años que es la provincia con la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes más alta de la Argentina (19,8). Esta duplica la media nacional (9,8).

Es una tasa que crece año a año —fue de 18,8 en 2023 y de 19,8 en 2024— y que mantiene en alerta al gobierno local. El año pasado, tras una seguidilla de casos (llegó a haber un suicidio por día en la provincia durante enero de 2025), la gobernación decidió jerarquizar la estructura de la Dirección de Salud Mental y fortalecer el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, con una línea telefónica de atención las 24 horas, gratuita y confidencial (línea 135).

La situación no ha dejado de ser crítica: en enero de 2026 hubo en Entre Ríos 28 suicidios en 31 días, informaron voceros gubernamentales. Los datos policiales del último año muestran focos en municipios de distintos departamentos, entre los que las autoridades locales destacan la particular situación del partido de San José.

“Las acciones no están siendo suficientes”

“Las acciones bienintencionadas llevadas a cabo, siguiendo el marco legal existente en nuestro país, no están siendo suficientes”, dice el pedido de declaración, a la vez que afirma: “Creemos necesario el fortalecimiento de las acciones mencionadas en la Ley Nacional de Prevención de Suicidio de nuestro país, a la cual adhiere nuestra provincia”.

“La decisión de quitarse la vida es multicausal, en ocasiones inexplicable, por lo que es complejo de abordar. Pero no podemos quedarnos con esa sensación, debemos seguir trabajando e insistiendo para poder lograr revertir la solución. Parafraseando al psiquiatra Esteban Dávila, ‘todos podemos hacer algo’, se lee en el proyecto estudiantil, que fue acercado al Senado provincial por el senador por el departamento Colón, Ramiro Favre.

“El 25 de noviembre, la presidente de la cámara, Alicia Aluani, y Sergio Avero, que era el secretario, firmaron que había que declarar la emergencia sanitaria en salud mental. Lo que falta ahora es que lo firme nuestro gobernador. No estamos pidiendo plata: estamos pidiendo que aumente la capacidad de los hospitales, de los centros regionales de atención”, afirmó la docente Natalia Gorosito, quien acompañó a los estudiantes de Villa Elisa durante el Senado Juvenil. Destacó que hoy, en su localidad, los vecinos tienen que esperar hasta seis meses para conseguir un turno con un psicólogo o un psiquiatra en el sector público.

Desde la gobernación dispusieron como vocero en el tema a Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados provincial y representante del oficialismo. Hein confirmó que el Poder Ejecutivo está al tanto del pedido de declaración de Emergencia en Salud Mental firmada por el Senado y señaló que, aunque no se avanzó en esta declaración, el gobierno provincial sí ha avanzado en varias medidas de prevención y posvención del suicidio.

Destacó que el gobernador Rogelio Frigerio le dio “luz verde” para movilizar los fondos y medios necesarios para trabajar en el tema, y destacó que en 2025 la provincia realizó más de 87 “bajadas al territorio” a través de mesas de diálogo con autoridades sociales y políticas locales, y que la idea a futuro es intensificar el presupuesto destinado a la salud mental.

“Nosotros, a través de la legislatura, hemos cedido cargos. La legislatura tenía cargos vacantes y se cedieron estos cargos hacia el área de salud para que se puedan hacer nombramientos en salud mental”, destacó Hein. A principios de 2025, él mismo se refirió a Entre Ríos como "la capital nacional del suicidio”.

El legislador anticipó también uno de los proyectos que el gobierno provincial tiene para este año: dijo que buscarán crear una residencia médica en psiquiatría en el Hospital Escuela de Paraná, proyecto que actualmente se baraja con la intención de, para 2028, puedan tener psiquiatras formados en tierra entrerriana que puedan aportar en la atención de la población.

Fuente: La Nación