Sociedad JUDICIALES

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia designó nuevas autoridades

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente. Asumirán el 1 de febrero de 2026.

2 Dic, 2025, 19:17 PM

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.

 

 

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

 

2 de diciembre de 2025

 

 

SIC-STJER

Temas

JUDICIALES

