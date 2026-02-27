Docentes universitarios convocan a un paro nacional por una semana

“Desde AGDU, en el plenario de CONADU, advertimos que peligra el inicio y desarrollo del primer cuatrimestre.

Por tanto, en el Plenario de Secretarías Generales se resolvió convocar a un Paro Nacional de una semana, del 16 al 22 de marzo, y nos declaramos en estado de alerta y sesión permanente” expresa el comunicado.

“Llegamos a esta instancia de manera forzada ante un doble ataque del gobierno nacional: por un lado, el desfinanciamiento y la propuesta inaceptable de un 12% de aumento salarial, cuando la ley marca que debemos percibir un 55% para recuperar la pérdida inflacionaria de los últimos meses. Por el otro, la intención de modificar la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, una ley que conquistamos en la calle y que el Ejecutivo se niega a cumplir.

Hoy la docencia universitaria vive un padecimiento material concreto. Estamos hablando de profesionales e investigadores reconocidos mundialmente que tienen que recurrir al pluriempleo o a endeudarse con la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos o cargar nafta.

El plan de lucha inicia con jornadas de visibilización en todo el país y continuará con nuestro Congreso Nacional los días 12 y 13 de marzo, donde evaluaremos medidas de fuerza escalonadas hasta llegar al paro por tiempo indeterminado si no hay respuestas. Además, si el Congreso intenta tratar la modificación de la ley antes de tiempo, adelantaremos las medidas de fuerza.

Nosotros vamos a defender un sistema universitario arraigado y con futuro frente a un modelo que nos quiere retrotraer al siglo pasado. Defendamos la Educación Pública”.

Temas UNIVERSIDADES