El CGE afirmó que hubo un 30% de acatamiento al paro docente en la provincia

El Consejo General de Educación (CGE) informó que la adhesión al paro docente realizado este martes en Entre Ríos alcanzó el 30% en el conjunto de la provincia. La medida fue impulsada por Agmer y contó con el acompañamiento de AMET, UDA y Sadop.

De acuerdo al relevamiento oficial difundido por el organismo, el 70% del personal educativo concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió el desarrollo de clases en la mayoría de los establecimientos.

El relevamiento oficial

Desde el CGE indicaron que los datos surgen de un registro realizado en escuelas de distintos departamentos. En ese marco, señalaron que “el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió a sus lugares de trabajo, permitiendo que las clases se desarrollen con normalidad en la mayoría de los establecimientos educativos”.

La jornada de paro se dio en medio de la discusión salarial que mantiene el Gobierno provincial con los gremios docentes, en el ámbito de la negociación paritaria.

La propuesta salarial

En el comunicado, el organismo destacó que en las últimas horas el Ejecutivo presentó una nueva oferta que incluye “mejoras en ayuda escolar, boleto docente, sumas complementarias y el compromiso de revisión de montos remunerativos en un plazo no mayor a 90 días”.

Asimismo, recordaron que el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la mejora salarial ofrecida será abonada por complementaria en los próximos días.

La medida de paro se inscribe en el marco del reclamo sindical por actualizaciones salariales frente al contexto inflacionario. Mientras tanto, las negociaciones continúan abiertas y se espera que en los próximos días haya nuevas instancias de diálogo entre las partes.

El Once