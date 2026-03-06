Frigerio encabezó el acto central por el 192° aniversario de la Policía de Entre Ríos

Durante el evento, que contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, se entregaron distinciones al personal policial que se destacó en sus funciones durante el último año, reafirmando el compromiso de la fuerza con la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

En su discurso, el mandatario provincial resaltó el prestigio institucional y la calidad de la formación en la provincia, afirmando: "No solo tenemos la mejor policía de la Argentina, tenemos la mejor banda de la policía de la Argentina y una escuela de oficiales y suboficiales también con un enorme reconocimiento a lo largo y a lo ancho del país". En este sentido, resaltó que efectivos de otros puntos de la nación asisten a la escuela entrerriana para replicar sus conocimientos en sus respectivos distritos.

Asimismo, el gobernador reafirmó la política de maximizar la presencia de efectivos en la vía pública como eje de su gestión. "Decidimos que a partir de nuestra gestión todo aquel que tuviera la responsabilidad y la capacidad de llevar un arma tenía que estar en la calle cuidando la paz, cuidando a los vecinos y por eso también creamos un cuerpo administrativo en la policía", sostuvo. Destacó además el valor de la "policía de cercanía" como un factor clave para la confianza de la ciudadanía y la estabilidad económica y turística de la provincia.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani puso de relieve el impacto social de la fuerza de seguridad, señalando que "es una institución muy importante para toda la comunidad, porque nos cuida, nos protege y también transmite valores". Aluani acompañó la entrega de reconocimientos al personal, entre los cuales se entregó una distinción especial a quienes se desempeñan en el Puesto Caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. Este puesto, ubicado estratégicamente en el límite provincial, fue reconocido por su labor "silenciosa pero trascendental" en la lucha contra el delito complejo y el narcotráfico.

En representación de la dependencia, el Subcomisario Jairo Rufiner y el Cabo Bruno Cabrera recibieron un Diploma de Honor que simboliza el orgullo institucional por los resultados obtenidos durante el último año. El puesto caminero ha secuestrado en el último año más de 400 millones de pesos, 14 kilos de cocaína y más de 150 dispositivos de telefonía móvil.

En ese marco, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló que el reconocimiento "representa delitos prevenidos y organizaciones desarticuladas. Es un mensaje claro de que en Entre Ríos la ley se cumple", tras lo cual calificó el trabajo policial como "sacrificado y permanente".

Finalmente, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, valoró el acompañamiento institucional en esta fecha conmemorativa. "Hoy es un día de reconocimiento al personal policial, que no lo hace solamente la propia institución, sino también las autoridades del gobierno. Eso demuestra el compromiso que tenemos todos para enfrentar el objetivo de desarticular bandas y combatir el delito", afirmó.

Tras la ejecución de la Diana de Gloria, que saludó el paso de casi dos siglos de historia policial, las unidades adoptaron el dispositivo para el tradicional desfile frente a las autoridades presentes. La ceremonia concluyó con el paso de las diferentes divisiones, secciones y cadetes, reafirmando el vínculo de la fuerza con la comunidad entrerriana.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas Seguridad