“Jesucristo”: la respuesta de Laurta cuando le preguntan por su apodo

Pablo Rodríguez Laurta, imputado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de la madre de ella, Mariel Zamudio, en Córdoba, y el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacios, a quien contrató para viajar en Concordia, dijo en dos oportunidades ante la Justicia que su apodo es “Jesucristo”.

Así lo reveló en RADIO MÁXIMA Augusto Lafferriere, abogado de Nogoyá de 47 años que defiende a Laurta en la causa por el crimen del remisero.

“Cuando yo he hablado con él, ha tenido diálogos totalmente normales, no veo indicios de delirios o de fabulación, de alguna alteración en sus facultades mentales, pero en dos ocasiones previas cuando lo llaman a declarar y le imputan los hechos, cuando le preguntan por su apodo, menciona que le dicen “Jesucristo”, pero no sé si es por el aspecto físico o si lo dice desde una perspectiva mística, que ahí sí sería un llamado de atención”, manifestó el abogado.

Agregó que “lo dijo en dos declaraciones separadas por meses, en octubre de 2025 y otra el 12 de febrero, es una situación que a mí me hace un poco de ruido. En más de dos décadas de profesión nunca he visto alguien que se identifique con ese apodo”.

Laurta, que fue detenido en octubre pasado en un hotel céntrico de Gualeguaychú, enfrentará en Entre Ríos un juicio por jurados por el crimen del remisero. El abogado Lafferriere dijo al respecto que “Laurta va a declarar en el juicio por jurados por la muerte del remisero, habrá que probar la supuesta contratación, el supuesto encuentro y el supuesto homicidio que se le atribuye”.

“A mí en ningún momento me reconoció los hechos”, dijo Lafferriere, quien además señaló que “el debate oral será seguramente después de marzo del año que viene”.