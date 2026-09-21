El Vaticano confirmó el cronograma oficial del Papa León XIV en su visita a Argentina

El Vaticano dio a conocer este lunes el cronograma oficial que cumplirá el Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El itinerario contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el pontífice continúe su viaje apostólico hacia Perú.

La llegada está programada para el domingo 8, luego de completar la etapa uruguaya de su recorrida por Sudamérica. El vuelo procedente de Montevideo aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la recepción oficial.

Su primera actividad será a las 17 en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. Posteriormente se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente de la Nación.

La primera jornada en Buenos Aires

A las 18.30, el Papa León XIV participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí pronunciará uno de los discursos previstos durante su estadía en el país.

La agenda continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El pontífice se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución, donde también está previsto que dirija un saludo a los presentes.

A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y posteriormente se reunirá con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

Encuentros religiosos y viaje a Córdoba

La jornada del lunes terminará en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde el Papa León XIV celebrará vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. Después compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El martes 10 comenzará temprano con el traslado hacia Córdoba. El avión papal partirá de Buenos Aires a las 7.30 y tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Luján y la despedida del país

Tras regresar a Buenos Aires durante la tarde, el pontífice encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Durante ese encuentro también tiene previsto pronunciar un discurso antes de afrontar la última jornada de su paso por la Argentina.

El miércoles 11, el Papa León XIV comenzará sus actividades con una visita a un complejo penitenciario federal. Más tarde viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia oficial de despedida está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14 partirá rumbo a Lima, donde continuará el viaje apostólico que también incluye Uruguay y Perú.

Fuente: El Once