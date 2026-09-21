Este martes vuelven a encontrarse los gremios docentes y el gobierno

Este martes 22 de septiembre, a las 15 se reanuda la paritaria con los gremios docentes, en la Secretaría de Trabajo.

Están convocados a la reunión los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

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