Este martes vuelven a encontrarse los gremios docentes y el gobierno

21 Sep, 2026, 19:20 PM
Este martes 22 de septiembre, a las 15 se reanuda la paritaria con los gremios docentes, en la Secretaría de Trabajo.
Están convocados a la reunión los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
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