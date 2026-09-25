La Cámara Federal de Paraná confirmó la clausura preventiva de la Planta de Efluentes del PIG

La Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirma “la clausura preventiva de la Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú hasta tanto se acredite que los vertidos que de ella provienen sean tratados de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente”.

La Resolución del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, con fecha del 24 de agosto de 2026, fue apelada ante la Cámara y este viernes la misma confirmó dicha resolución.

En tanto que, en las últimas horas desde la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú se difundió que “un estudio técnico avala el funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Parque Industrial”.

La CODEGU informó que un informe realizado por el Licenciado en Salud Ambiental, Sebastián Chiappella, señala que “la evaluación permite concluir que la Planta de Tratamiento del PIG mantuvo su capacidad funcional de tratamiento durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026. Los antecedentes analizados muestran una instalación capaz de operar bajo condiciones de carga variables, incluyendo episodios de sobrecarga significativamente superiores a las condiciones de diseño originalmente previstas. La calidad observada del efluente tratado fue, en términos generales, compatible con los objetivos funcionales del sistema.”

El informe fue entregado al director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Santiago Henderson, y “también fue entregado en la Justicia Federal, a la Secretaría de Ambiente Municipal y a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos”.

El trabajo fue realizado a pedido de industriales y de la Corporación, y se titula Evaluación del desempeño operacional de la PTAR-PIG mediante análisis integrado de carga orgánica”.

El estudio concluye que “Considerando conjuntamente las condiciones de diseño, las cargas orgánicas observadas, el comportamiento del efluente tratado, los resultados microbiológicos disponibles y la evaluación integrada de cargas desarrollada en el presente anexo, se concluye que la Planta mantuvo durante el período analizado condiciones de operación compatibles con una planta funcionalmente apta para tratamiento de las cargas orgánicas recibidas.”

Publicamos la Resolución completa de la Cámara de Apelaciones de Paraná

Confirmación PIG.pdf

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