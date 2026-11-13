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Sociedad SALUD DENTAL

Desde la provincia informan que OSER comienza a regularizar la atención odontológica

Actualmente, 41 profesionales de la salud bucal ya se encuentran activos, y se proyecta ampliar la cartilla a unos 100 odontólogos para el cierre del año. Gualeguaychú, entre las ciudades comprendidas

13 Nov, 2026, 18:11 PM
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La Obra Social de Entre Ríos concretó un acuerdo con prestadores odontológicos individuales que regularizará el servicio en todo el territorio provincial, marcando el fin de un período de once años sin un marco de este tipo.

 

 

Actualmente, 41 profesionales de la salud bucal ya se encuentran activos, y se proyecta ampliar la cartilla a unos 100 odontólogos para el cierre del año. Las localidades comprendidas son: Concepcion del Uruguay; Gualeguaychú; Paraná; Concordia; Diamante; La Paz; Chajarí; Colon; Gualeguay; Aldea María Luisa; Ibicuy y San Salvador

 

El convenio contempla una cobertura que incluye prácticas esenciales para el cuidado bucal de los afiliados. Entre los servicios garantizados se encuentran las consultas de diagnóstico, planes de tratamiento completo, urgencias y derivaciones, radiografías periapicales y exodoncias simples.

 

Asimismo, la cobertura abarca restauraciones estéticas (simples y compuestas), tratamientos de endodoncia (unirradicular, multirradicular y parcial), inactivación de caries, tartrectomía y cepillado mecánico en ambas arcadas. El acuerdo también prioriza la prevención mediante un módulo específico destinado a menores de 18 años y personas embarazadas.

 

Los afiliados que deseen conocer el listado completo de los profesionales adheridos pueden consultar la cartilla médica digital directamente desde el sitio web oficial de la institución: www.oser.gob.ar.

 

Consultorios propios en sedes

 

De manera complementaria, la obra social avanza con la puesta en valor de la infraestructura propia mediante la apertura de consultorios odontológicos en sus sedes. Las ciudades de Federal y Feliciano ya tienen sus consultorios operativos y prestando atención a los afiliados. En los próximos meses inaugurará tres consultorios más.

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