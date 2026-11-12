Crecida del Paraná: hay 63 familias evacuadas

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones y se registran siete familias autoevacuadas en la localidad de La Paz y 56 familias evacuadas en Paraná (20 en punto de evacuación y 36 autoevacuadas).
Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
Situación por localidad:
LA PAZ
Altura del río: 6.26 mts EVACUACIÓN - CRECE.
Altura de alerta: 5.80 mts.
Altura de evacuación: 6.15 mts.
Cantidad de autoevacuados: siete familias.
HERNANDARIAS
Altura del río: 6.32 mts EVACUACIÓN - CRECE.
Altura de alerta: 5.50 mts.
Altura de evacuación: 6.00 mts.
PARANÁ
Altura del río: 5.49 mts EVACUACIÓN - CRECE.
Altura de alerta: 4.70 mts.
Evacuación: 5.00 mts.
Cantidad de evacuados: 20 familias en punto de evacuación (Mirador de Bajada Grande).
Cantidad de autoevacuados: 36 familias.
DIAMANTE
Altura del río: 5.61 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.
Altura de alerta: 5.30 mts.
Evacuación: 5.50 mts.
VICTORIA
Altura del río: 4.25 mts ESTACIONARIO.
Altura de alerta: 4.60 mts.
Evacuación: 4.90 mts.
IBICUY
Altura del río: 0.90 mts ESTACIONARIO.
Altura de alerta: 2.00 mts.
Evacuación: 2.30 mts.
Prensa gobierno ER