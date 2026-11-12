Crecida del Paraná: hay 63 familias evacuadas

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones y se registran siete familias autoevacuadas en la localidad de La Paz y 56 familias evacuadas en Paraná (20 en punto de evacuación y 36 autoevacuadas).

Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad:

LA PAZ

Altura del río: 6.26 mts EVACUACIÓN - CRECE.

Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Cantidad de autoevacuados: siete familias.

HERNANDARIAS

Altura del río: 6.32 mts EVACUACIÓN - CRECE.

Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

PARANÁ

Altura del río: 5.49 mts EVACUACIÓN - CRECE.

Altura de alerta: 4.70 mts.

Evacuación: 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: 20 familias en punto de evacuación (Mirador de Bajada Grande).

Cantidad de autoevacuados: 36 familias.

DIAMANTE

Altura del río: 5.61 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 5.50 mts.

VICTORIA

Altura del río: 4.25 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 4.60 mts.

Evacuación: 4.90 mts.

IBICUY

Altura del río: 0.90 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 2.00 mts.

Evacuación: 2.30 mts.

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