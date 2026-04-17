Allanaron el domicilio de la hija de Bordet

La Justicia llevó adelante un allanamiento en la residencia de una hija de Gustavo Bordet. Es en el marco de la causa en la que se investiga el patrimonio del ex gobernador que dio a conocer en su declaración jurada ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El operativo fue solicitado por el fiscal José Arias. Un dato: la medida se ejecutó 48 horas después de que el diputado nacional y ex mandatario brindara una entrevista donde denunció que parte del proceso judicial está siendo utilizado para dañarlo políticamente y aseguró que no se dejará condicionar por ese escenario.

El allanamiento fue autorizado por el Juez de Garantías Ives Bastián.

Según trascendió de fuentes extraoficiales, que publica el sitio El Entre Ríos, el magistrado otorgó consentimiento para que el Ministerio Público Fiscal allane la vivienda de Florencia Gabriela Bordet en calle Adolfo Alsina de Paraná, sino también otras dos propiedades: la residencia “principal” del exgobernador en la capital provincial y su domicilio “secundario”, este último en el barrio privado Village Termal, en Concordia.

La causa que pone la lupa sobre el patrimonio de Bordet y su familia está caratulada «D’ Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia Enriquecimiento ilícito”, iniciada dos años atrás, una vez que se hiciera pública la declaración jurada presentada por el Diputado Nacional.

La fiscalía investiga el presunto “enriquecimiento ilícito” ocurrido entre 2007 y 2023. Arias asegura haber reunido indicios de que Bordet omitió propiedades en sus declaraciones juradas, lo mismo que la compra de terrenos a precios significativamente subvaluados y la construcción de costosas viviendas, también a valores muy por debajo de los de mercado.

Fuente: Página Política