Entre Ríos festejó el Día del Inmigrante Alemán del Volga

Representado por el gobernador Rogelio Frigerio, el gobierno entrerriano fue parte de la Gala que tuvo lugar este miércoles en el teatro 3 de Febrero, en Paraná. La celebración contó con la presencia del embajador alemán en la Argentina, Dieter Lamle, y numerosos descendientes alemanes que residen en la provincia.

Al referirse a la celebración, el mandatario destacó que "es una noche para disfrutar de la cultura alemana que se mantiene en nuestra provincia" y, valorando la participación del diplomático de Alemania, a quien consideró "un amigo y un entrerriano más".

Al referirse a la relación entre ambos estados, Frigerio dijo que, junto con Lamle, "hemos trabajado mucho para afianzar los lazos entre Argentina y Alemania, pero particularmente entre nuestra provincia y su país, ya que hay muchos vínculos e historias en común que podemos aprovechar también para construir un futuro en unión y que nos depare a ambos pueblos beneficios importantes".

El gobernador de Entre Ríos, además, al destacar el legado de los inmigrantes llegados desde la región del Volga expresó que la cultura alemana se vincula "con el orden, el trabajo y el esfuerzo; es algo que los entrerrianos tenemos y tenemos que mostrarle también al resto del mundo".

Por su parte, el embajador Dieter Lamle manifestó su "orgullo" por compartir la Gala con el gobernador Frigerio y resaltó "la relación muy especial" que existe entre Alemania y Entre Ríos. En ese sentido, explicó que uno de los principales lazos "son los muchos descendientes alemanes que viven aquí en la provincia, y están celebrando junto a la Embajada los 200 años de la inmigración alemana en la Argentina".

En ese marco, recordó que en el país hay alrededor de un millón de descendientes de origen alemán. "En Entre Ríos, en Misiones y en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires hay muchos descendientes. Es un potencial muy fuerte que queremos explorar juntos", subrayó.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, resaltó la importancia del evento y afirmó: "El teatro se viste de gala con esta expresión, que no solo es cultural, sino también multicultural y enriquece a toda nuestra comunidad". Asimismo, indicó que "alrededor de un 15 por ciento de la población entrerriana tiene raíces alemanas o de alemanes del Volga, y siempre celebramos junto a ellos".

La jornada contó con la intervención de legisladores provinciales, autoridades de gobiernos locales, dirigentes y numerosas instituciones relacionadas con la colectividad alemana en Entre Ríos.