Internos con salidas transitorias serán capacitados como brigadistas forestales

El Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano, busca conformar brigadas forestales integradas por internos penados, quienes recibirán instrucción técnica y operativa para actuar ante emergencias ambientales que afecten el territorio provincial.

El proyecto, concretado a través de un trabajo conjunto entre el Servicio Penitenciario, la Justicia de Ejecución de Penas, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios; no solo apunta a fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias ambientales, sino que se posiciona como una herramienta clave de tratamiento penitenciario y reinserción social.

La capacitación técnica de los internos les brindará habilidades específicas bajo estándares profesionales, permitiéndoles colaborar activamente en la protección del ecosistema entrerriano.

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