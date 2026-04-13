Este martes comienza la segunda etapa de vacunación antigripal

La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 comenzó el 11 marzo en Entre Ríos. En la primera etapa se priorizó la inmunización del personal de salud, el personal sanitario de las fuerzas de seguridad, las embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad y a los mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía. Es importante aclarar que la vacunación a estos grupos continúa vigente.

En función de las vacunas provistas desde Nación, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ya distribuyó dosis a los 17 departamentos para continuar con la Campaña en todo el territorio provincial y dar inicio a una nueva etapa. De igual manera, desde la División Inmunizaciones de la cartera se aclaró que cada departamento debe llevar adelante su propia logística de distribución, por lo que puede haber demoras puntuales ya que varias jurisdicciones todavía no han terminado de distribuir los insumos.

Quiénes se suman

En esta nueva etapa, los vacunatorios iniciarán este martes 14 de abril con la aplicación de dosis a los adultos mayores de 65 años. Se vacuna a todas las personas que acrediten dicha edad, tengan o no algún tipo de cobertura.

También se incorporará la vacunación a la población de 2 a 64 años con factores de riesgo. No se requiere indicación médica para la vacuna, pero las personas comprendidas en este grupo deben presentar algún certificado o documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes.

Temas GRIPE