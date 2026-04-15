 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad CAMPO

Frigerio se reunió con integrantes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

El titular del Ejecutivo recibió este miércoles a representantes de FARER, con quienes abordó la situación del sector, con eje en los caminos rurales y el sistema impositivo.

15 Abr, 2026, 20:23 PM

Del encuentro también participó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Hó. Por Farer estuvieron presentes su presidente, Sergio Dalcol; el vicepresidente, Maximiliano Muller; el secretario, Alejandro Muller; y el tesorero, Héctor Riero.

 

Al término de la reunión, Dalcol señaló que la instancia respondió a distintas inquietudes de la entidad, que representa a una parte importante del sector. "Somos muy federales, tenemos 16 sociedades rurales distribuidas a lo largo y ancho de la provincia", destacó.

 

En ese sentido, valoró la predisposición del mandatario en recibirlos, si bien consideró que han tenido dialogo en otras oportunidades, "esta es la primera vez que nos recibe en forma particular para tener esta charla mano a mano de los distintos ítems que nos preocupan".

 

En relación a los temas tratados, indicó que dialogaron sobre los caminos rurales; también sobre la posibilidad de avanzar en una ley de ordenamiento territorial orientada a responder a las demandas actuales y exigencias ambientales.

 

A su turno, el secretario de la Farer, Alejandro Muller, agregó que también estuvo en agenda la temática impositiva, en lo referente a "lineamientos a corto y mediano plazo de impuestos de sello, ingresos brutos a las entidades rurales".

 

Por último, Sergio Dalcol, insistió en que la idea es "acercarnos para colaborar, trabajar en conjunto y tratar de solucionar problemas porque es sumamente importante que las autoridades nos escuchen, algo que se modificó a partir de la llegada del gobernador Frigerio", concluyó.

Temas

CAMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso