Frigerio se reunió con integrantes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

Del encuentro también participó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Hó. Por Farer estuvieron presentes su presidente, Sergio Dalcol; el vicepresidente, Maximiliano Muller; el secretario, Alejandro Muller; y el tesorero, Héctor Riero.

Al término de la reunión, Dalcol señaló que la instancia respondió a distintas inquietudes de la entidad, que representa a una parte importante del sector. "Somos muy federales, tenemos 16 sociedades rurales distribuidas a lo largo y ancho de la provincia", destacó.

En ese sentido, valoró la predisposición del mandatario en recibirlos, si bien consideró que han tenido dialogo en otras oportunidades, "esta es la primera vez que nos recibe en forma particular para tener esta charla mano a mano de los distintos ítems que nos preocupan".

En relación a los temas tratados, indicó que dialogaron sobre los caminos rurales; también sobre la posibilidad de avanzar en una ley de ordenamiento territorial orientada a responder a las demandas actuales y exigencias ambientales.

A su turno, el secretario de la Farer, Alejandro Muller, agregó que también estuvo en agenda la temática impositiva, en lo referente a "lineamientos a corto y mediano plazo de impuestos de sello, ingresos brutos a las entidades rurales".

Por último, Sergio Dalcol, insistió en que la idea es "acercarnos para colaborar, trabajar en conjunto y tratar de solucionar problemas porque es sumamente importante que las autoridades nos escuchen, algo que se modificó a partir de la llegada del gobernador Frigerio", concluyó.

Temas CAMPO