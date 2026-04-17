La UNER inauguró el Museo Audiovisual Itinerante Justo José de Urquiza

Se trata de un proyecto innovador desarrollado desde la UNER, junto con el Centro Cultural Justo José de Urquiza y el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

El Museo Audiovisual Itinerante Justo José de Urquiza fue inaugurado oficialmente en la ciudad de Concepción del Uruguay. Se trata de un proyecto desarrollado desde la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) mediante un convenio con el Centro Cultural Justo José de Urquiza, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

En el acto estuvieron presentes el rector de UNER, Andrés Sabella; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; la Secretaria de Extensión Universitaria y Cultura de UNER, Belén Aguirre; el Secretario Económico-Financiero, Juan Manuel Arbelo; el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriel Gentiletti; la Subsecretaria Económico Financiera, Paula Laurencio; el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto; la coordinadora de Museos, Patrimonio y Casco Histórico municipal, María del Carmen Petrone, y demás autoridades de la universidad e instituciones participantes.

El proyecto para el desarrollo de este museo inició en 2023 y fue posible gracias al trabajo colectivo entre la universidad, el centro cultural Urquiza y el municipio de Concepción del Uruguay. En tal sentido, el rector Andrés Sabella comentó: “Estamos muy orgullosos de nuestro equipo de trabajo y agradecidos a toda el área de Extensión de la universidad, en particular al Canal UNER que ha hecho esto realidad. Formulamos el proyecto y luego tuvimos la dificultad de contar con el financiamiento de parte del Ejecutivo Nacional. Entonces desde la universidad decidimos llevarlo adelante con fondos propios y también tuvimos que recurrir al apoyo del municipio de Concepción del Uruguay, por lo que estamos altamente agradecidos. Esto demuestra que la universidad pública está en el territorio y articulando con los distintos actores”.

Asimismo, el rector valoró la concreción de este museo, en especial en un contexto de fuerte desfinanciamiento del sistema universitario nacional. “La universidad es mucho más que carreras; es investigación, es ciencia, es tecnología, es innovación, es extensión en el más amplio de los sentidos. La universidad construye identidad y la identidad se construye también a partir del conocimiento de la historia de los pueblos. Esto es una forma de mostrarle a la sociedad, y mostrarle a quienes tienen obligaciones de gestión, que la universidad no está solo para dictar carreras. La universidad está para muchas más cosas y tiene que ver con el bienestar de las personas, en definitiva”, manifestó.

Por su parte, el intendente José Eduardo Lauritto expresó tras la inauguración: “Creo que es un día festivo porque se dio un proceso que no es sencillo hoy en la Argentina que es el de construir en conjunto, apostar al diálogo que muchas veces conduce a consensos. Este proyecto es muy innovador y es interesante observar que hay rigor histórico, lo cual hace que la historia deba ser mirada desde sus aciertos y sus contradicciones. Estamos muy agradecidos con el rector Sabella por tanto esfuerzo, ya que si algo caracterizó a Urquiza fue creer en la educación pública, por eso el Colegio del Uruguay fue el primer colegio laico y gratuito del país”.

Asimismo, el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto, remarcó: “Estamos muy contentos de que haya llegado este día y poder inaugurar este museo audiovisual que queremos que sea parte de un proyecto más grande que será el Museo de la Organización Nacional. Fue un orgullo que la UNER se haya acercado para trabajar en conjunto; el equipo hizo un trabajo realmente maravilloso. El abrir una sala donde todo es en formato audiovisual, donde no hay piezas museológicas y que se cuenta la historia de una manera distinta, me parece que va a ser mucho más atractivo para la comunidad, turistas y estudiantes. Poder trabajar entre organizaciones; entre la universidad pública, una ONG como lo es el Centro Cultura Urquiza, y la Municipalidad, todo esto hizo posible concretar este proyecto y ahí es donde radica su gran virtud”.

Un museo inédito para la provincia

El Museo Audiovisual Urquiza representa algo inédito ya que es el primero de estas características en la provincia de Entre Ríos. Ubicado en el edificio Casa del General Urquiza en Concepción del Uruguay, se trata de una experiencia inmersiva en donde los visitantes se encontrarán con personajes históricos del siglo XIX que cobran vida y recrean episodios claves de la etapa conocida como la Organización Nacional, como lo que fue el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, la Revolución Constitucionalista, la Batalla de Caseros y el proyecto educativo del General Urquiza.

La Secretaria de Extensión Universitaria y Cultura, Belén Aguirre, dijo al respecto: “Han sido años de mucho trabajo, de poner mucha capacidad técnica en todo esto que se llevó adelante gracias al compromiso del trabajo del equipo del canal de UNER, del Sistema de Comunicación y Medios y, obviamente, de la confianza y el acompañamiento que hemos tenido desde la universidad. Esto fue un trabajo en red que fue posible en este contexto tan complejo por el que están atravesando las universidades. A partir de ahora, la intención es que esto sea itinerante y pueda recorrer la provincia, llegar a distintos museos y localidades para que en todos los puntos de nuestra provincia la comunidad pueda acceder a este trabajo. Nos parece súper relevante porque hay mucha tecnología e innovación incorporada y esa es la riqueza de este proyecto, es una forma de contar la historia de otra manera”.

Sobre su realización, el Responsable Institucional de Canal UNER, Valentín Bisogni, contó acerca de este trabajo: “Es la primera experiencia en una ficción histórica en la que trabajamos en el canal. Fue un equipo de más de 50 personas que participó en todo este proyecto: desde actores entrerrianos, técnicos del canal de la Universidad, diseñadoras del equipo de Comunicación de UNER, guionistas, asistentes técnicos y personas que nos orientaron y asesoraron en la parte museológica. Trabajamos con equipos del Museo del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires y el Museo de la Constitución de Santa Fe, que nos asesoraron en experiencias previas de iguales características. Además del material audiovisual con el que la gente va a poder interactuar, se va a contar con un dispositivo QR para poder descargar bibliografía. Esto fue un trabajo que se hizo junto con EDUNER, para que las escuelas, colegios y visitantes que concurren al museo puedan continuar profundizando su conocimiento acerca de la historia nacional con una mirada entrerriana”.

Por otro lado, Marcelo Cotton fue el guionista de cada uno de los episodios que se desarrollan en la muestra. “Fue un trabajo que requirió de mucha investigación, charla con historiadores y lecturas. La verdad es que fue un trabajo gratificante y la idea fue buscarle a la historia la parte humorística, tratar de humanizar a los personajes. El sintetizar en episodios de cuatro minutos un momento fundamental de la historia y que sea entretenido fue todo un desafío, en especial porque fue hacer un guión para un formato totalmente nuevo que no tiene antecedentes. Poder ver ahora concretado todo ese trabajo es hermoso. Es muy interesante pensar un museo desde lo audiovisual, que la gente pueda entrar a una sala y así descubrir un pedazo de historia desde este nuevo formato”, remarcó.