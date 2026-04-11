Cuánto costará completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

El tradicional álbum de figuritas del Mundial 2026 ya tiene precios y fecha estimada de lanzamiento en Argentina. La colección oficial de Panini estará disponible a fines de abril o principios de mayo, aproximadamente 40 días antes del inicio del torneo.

Lanzamiento anticipado y alta expectativa

“Faltan 61 días para el Mundial, que comienza el 11 de junio y termina el 19 de julio, pero unas semanas antes estará en la calle el álbum que está esperando todo el mundo”, señaló el periodista Jorge Dafra. La noticia reaviva una tradición que, edición tras edición, moviliza a millones de coleccionistas.

Precios y detalles de la colección

De acuerdo a los datos brindados, el álbum tendrá un costo de $15.000 y contará con unas 112 páginas. En tanto, cada sobre incluirá siete figuritas y tendrá un precio de $2.000. La colección estará compuesta por un total de 980 figuritas, lo que implica una inversión considerable para quienes deseen completarla.

Cuánto costará completar el álbum de figuritas

El lanzamiento, como en cada edición mundialista, genera expectativa tanto entre fanáticos del fútbol como entre quienes se suman a la tradición durante la competencia. Según lo anticipado, la distribución será global y llegará a quioscos de todo el mundo en las próximas semanas.

El Once