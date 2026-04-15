Por las intensas lluvias el gobierno provincial asiste y monitorea la situación

Desde el ministerio de Desarrollo Humano se informó que se ejecuta un operativo de asistencia por la emergencia climática vigente en distintos puntos del territorio provincial. Se destaca que no se reportan situaciones de gravedad que afecten a personas ni daños materiales de relevancia.

En El Pingo, departamento Paraná, se registraron anegamientos de calles y obstrucciones en los desagües, en tanto que unas 15 familias debieron autoevacuarse debido al ingreso del agua por el sistema de cloacas.

En Alcaraz departamento La Paz, se registran 69 familias autoevacuadas y las dificultades logísticas reportadas.

De acuerdo al relevamiento actualizado realizado desde Defensa Civil, también se registraron anegamientos de calles en Villaguay y María Grande. En esta última, si bien hasta el momento del informe no había evacuados, dos familias se encontraban en situación crítica y, de persistir las precipitaciones, se procedería a su evacuación inmediata.

En ambos casos, se trabaja de manera coordinada con los municipios para normalizar la situación.

En La Paz las precipitaciones alcanzaron los 125 milímetros hasta la media mañana del miércoles, siendo la localidad con mayor volumen de lluvia hasta el momento, aunque sin generar mayores inconvenientes.

En tanto, en Paraná se intervino de manera inmediata ante la caída de dos árboles de gran porte sobre una vivienda.

Un panorama más alentador se presentaba en cuatro localidades del noroeste entrerriano, con zonas en observación y estabilizadas. Es el caso de Bovril en el departamento La Paz donde, a pesar de que la precipitación acumulada era de 120 milímetros, no había evacuados; de Hasenkamp en el departamento Paraná, donde la situación estaba controlada, con el nivel del agua descendiendo y sin registrarse evacuados.

Del mismo modo, en Cerrito y San Benito ambas del departamento Paraná, donde no había novedades de riesgo inminente y la operatividad era normal.

Por otro lado, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que el Camino del Consorcio que conduce al Octavo Distrito permanece cortado por el desborde de diferentes afluentes del Arroyo El Clé debido a las abundantes precipitaciones caídas en el departamento Gualeguay. El corte se encuentra debidamente señalizado y se trabajará para restablecer el tránsito.

Desde el gobierno provincial se continúa con el monitoreo permanente de la situación y la coordinación con las distintas localidades, a fin de dar respuesta ante cualquier eventualidad. Asimismo, se recomienda a la población circular con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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