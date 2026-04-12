Increíble: rompió la balaustrada de costanera y cayó al borde del río

En las primeras horas de la madrugada de este domingo, personal policial intervino tras un siniestro vial de magnitud ocurrido en las inmediaciones de Avenida Quirós y Noailles, en el sector de la costanera local.

El impacto contra las barandas

El siniestro fue protagonizado por una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, que era conducida por un ciudadano de 39 años de edad, domiciliado en Colón. Según las primeras diligencias practicadas, el conductor habría perdido el control del rodado tras realizar una maniobra evasiva para evitar colisionar con un peatón; no obstante, el desplazamiento incontrolado de la unidad provocó un violento impacto contra la balaustrada de contención, finalizando su trayectoria en la zona de la ribera.

La Toyota Hilux en la zona de ribera

Como consecuencia directa del impacto, tanto el chofer de la camioneta como sus acompañantes, una mujer de 39 años y un hombre de 51, resultaron con lesiones de diversa consideración. Asimismo, el peatón involucrado, un hombre de 42 años, que habría sido alcanzado al ser golpeado por uno de los espejos laterales del vehículo durante el suceso, debió recibir asistencia.

Tras los primeros estudios, se determinaron lesiones graves para el acompañante de 51 años que iba en la camioneta.

En el marco del procedimiento y a fin de cumplimentar las diligencias de rigor, se instó al conductor a someterse al examen de alcoholemia, obteniendo una respuesta negativa por parte de este.

Ante tal actitud, y conforme a la normativa vigente, personal de inspección municipal, procedió a la retención preventiva de la unidad por presunción de alcoholemia positiva, quedando las actuaciones a disposición de las autoridades correspondientes.

Prensa Jefatura Dptal. Colón

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