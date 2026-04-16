Una niña de 7 años fue atacada por un perro en Pueblo Belgrano

Abel Pauletti, padre de la menor, contó en RADIO MÁXIMA, que el hecho ocurrió el martes, alrededor de las 7 de la tarde.

“La trajeron de urgencia a la guardia del Hospital, con heridas bastante pronunciadas en la espalda. La atendieron y le hicieron las curaciones, por suerte no hubo desgarro en las mordeduras, ni fueron mordeduras en la cara”, indicó.

La niña, de siete años de edad, había regresado de la escuela con su mamá, y mientras esperaba la merienda jugaba en la plaza, a unos veinte metros de la casa, cuando de forma repentina fue atacada por el animal.

“Ella se estaba hamacando, y el perro fue y la atacó…fueron dos minutos. Mi hija se pudo cubrir, se tiró boca abajo y el animal la atacó estando así, pero si hubiera estado en otra posición, no se en qué hubiera terminado”, dijo.

“Hay vecinos que vieron el hecho y socorrieron a la nena, le avisaron urgente a la mamá. Pidieron el auxilio y salieron con urgencia”, relató. Sobre la pequeña, Abel manifestó que actualmente se encuentra asustada y con dolor por las heridas.

Respecto al animal, indicó que se hizo la denuncia correspondiente en Control Urbano y que la investigación estaba en proceso. Se encuentran en la búsqueda de su dueño. La familia pide tomar acción para prevenir futuros hechos.

“El perro estaba ahí, le dan de comer los vecinos, pero no se sabe si tiene dueño o no. Si no lo tiene, el animal no tendría que estar más en ese sector porque puede llegar a ocurrir una desgracia peor”, expresó el papá, y agregó: “Dijeron que están investigando, aun no me avisaron nada. Si el animal sigue suelto, y ya mordió una vez, lo va a seguir haciendo”, advirtió.