Médicos del PAMI advierten que el nuevo esquema es “inviable” y no descartan renuncias

El delegado gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud, Appamia, Alberto González cuestionó el valor de la cápita fijado en $2.100 por afiliado y señaló que, con las exigencias horarias y el pago fijado “nos sentimos humillados”.

El médico señaló en RADIO MÁXIMA, que la remuneración de los profesionales es un tema que fue abordado con el director de PAMI en oportunidades anteriores, sin embargo, los montos fijados recientemente por contrato, se alejan de lo esperado.

“Se había hablado de un monto que rondaba los 6500 pesos por afiliado. Salir del sistema mixto y pasar a un sistema capitado, como era antes, pero con una base de 6500 pesos”, señaló en RADIO MÁXIMA.

Sin embargo, en los últimos días trascendió que la Resolución 1107, se anexó al contrato que estipula los honorarios a los médicos de cabecera, con un valor muy inferior. “Vemos que el valor se estableció en 2100 pesos por afiliado. Eso queda muy lejos como para llevar adelante nuestro accionar médico”, indicó.

Renuncia, o cobro directo

Los profesionales se expresaron ante la situación y advierten que “si va a continuar esta modalidad, hay dos opciones: habrá que renunciar o hacer un cobro directo al afiliado porque esta situación es inviable. Mantener un consultorio tiene su costo, y tiene que salir de esos valores. ¿Que nos queda a nosotros en el bolsillo?”, cuestionó González.

“Se pretendía mejorar y nos están bajando el 50 por ciento. Nos sentimos humillados”, lamentó.

El sistema vigente hasta el mes pasado

El profesional explicó que los médicos de cabecera del PAMI tienen asignados un monto fijo “per cápita” y otro adicional por consulta.

“Hasta el mes pasado, rondaba los 950 pesos por afiliado”, manifestó, mientras que el adicional por consulta se estipuló entre 3 y 11 mil pesos. Esto varía, según el tipo de consulta.

Los profesionales deben realizar alrededor de 84 horas por mes. Por cada hora pueden atender, entre uno o diez pacientes. Y el sistema prevé que pueden “alcanzar un tope de 700 afiliados” por cada profesional.

“El nuevo contrato baja a once mil pesos por una hora de atención”, señaló el profesional.

La disposición generó polémica y malestar en el sector por lo que se decidió llevar adelante la medida de fuerza. Se analizan las acciones a seguir.