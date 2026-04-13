Fin de la búsqueda: detuvieron al presunto homicida con pedido de captura

Personal policial dio cumplimiento a la orden de detención que pesaba sobre un ciudadano vinculado a la causa de homicidio simple, hecho de sangre registrado el pasado domingo en esta jurisdicción.

La intervención fue encabezada por personal de la división Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón, quienes trabajaron de manera mancomunada con efectivos de la división Homicidios y el apoyo de la división Operaciones y Seguridad Pública. Tras establecerse un cerco perimetral y tareas de vigilancia en puntos estratégicos, el masculino fue interceptado en las inmediaciones de calle Presidente Illia, entre Lima y Paysandú.

En el sitio del procedimiento, y bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Colón representada por el Dr. Alejandro Perroud y la Dra. Noelia Batto, se llevaron a cabo las requisas correspondientes, lográndose el secuestro de un dispositivo de telefonía celular y otros bienes, elementos que fueron resguardados para su posterior análisis pericial. En este contexto, la división Policía Científica realizó las tareas técnico-periciales de rigor para asegurar la validez probatoria de los elementos hallados.

Finalmente, tras informar las novedades al Juzgado local, se dispuso el traslado inmediato del encausado hasta la Jefatura departamental, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

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