Puerto Ibicuy: Frigerio entregó la adhesión al RINI a PTP Argentina

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa PTP Argentina S.A., ubicada en el puerto de Ibicuy, donde entregó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Al visitar la empresa, junto a su presidente Guillermo Misiano; al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; y al secretario de Industria y coordinador de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, Catriel Tonutti; el mandatario dijo que el RINI "viene funcionando mejor de lo que esperábamos". Destacó especialmente el proyecto de PTP porque está vinculado directamente con "el desarrollo del sur de Entre Ríos, una región de nuestra provincia siempre postergada, pero con un enorme potencial, más aún ahora que Entre Ríos forma parte, después de tantas décadas, de la Hidrovía".

Afirmó que "la expectativa y el potencial son enormes. Esto es para la Argentina, porque tiene que ver con la competitividad del país, también por supuesto para nuestra provincia y, específicamente, es un puntal de desarrollo de Ibicuy", concluyó Frigerio.

Por su parte, el presidente de PTP Group, Guillermo Misiano, explicó que están terminando "un proyecto que había quedado inconcluso desde los años 90, pasaron casi 30 años sin que esto se pudiera hacer".

Agregó que, a partir de la adhesión al RINI y el trabajo articulado con el gobierno provincial, "se logró poner en marcha este proyecto, modernizándolo porque había quedado con un sistema o con una concepción anticuada para las necesidades que hoy tiene nuestro país". Y precisó que, cuando "se concibió esta idea, la Hidrovía recién empezaba a funcionar, era una utopía, entonces hoy lo que tenemos es un concepto de puerto que está preparado para afrontar todos los beneficios de este nuevo contrato de concesión que tiene la vía navegable troncal y en la puerta de entrada, en el kilómetro cero, con profundidad natural".

Finalmente, Misiano coincidió con el gobernador y resaltó la importancia de que "hoy la provincia de Entre Ríos esté dentro del sistema de Hidrovía, que con la gestión anterior nunca se había logrado, así que estamos muy esperanzados".

Por último, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, expresó: "Para nosotros es central el desarrollo de puerto Ibicuy, es algo que viene desde hace décadas y que ahora empezamos a ver y a palpar". Agradeció al gobernador y a Guillermo Misiano, como presidente del grupo PTP, "por esta decisión de invertir en nuestro pueblo. Para nosotros es fundamental la oportunidad para crear empleo de calidad, sostenido en el tiempo, y que permitirá que Ibicuy sea un puntal en la logística, en principio de la arena, pero también de otros productos que pueden salir por nuestro puerto", concluyó el intendente.

Sobre el proyecto

El proyecto de PTP contempla la adecuación del muelle, la incorporación de equipamiento especializado y la construcción de una celda de almacenamiento multipropósito, que permitirá incrementar la capacidad de acopio, manipulación y despacho de cargas a granel.

Uno de los principales objetivos es optimizar la logística de transporte de arena silícea producida en Entre Ríos y destinada a la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, particularmente en la localidad neuquina de Añelo. Para ello, se busca fortalecer la articulación entre el transporte terrestre y fluvial, aumentar los volúmenes operativos y reducir los costos de la cadena de abastecimiento.

La infraestructura proyectada también permitirá diversificar las operaciones de la terminal mediante la incorporación de cargas vinculadas a los sectores agroindustrial, minero e industrial, ampliando las posibilidades de actividad y consolidando el perfil logístico del puerto.