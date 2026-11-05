Frigerio firmó convenios para mantener caminos rurales en Gualeguaychú y otros siete departamentos

El acto, en el que participaron el titular de la DPV, Exequiel Donda, y las autoridades de municipios y comunas y representantes de los consorcios, formalizó acuerdos con dos consorcios camineros, dos municipios y siete comunas. Estos últimos asumirán de manera directa la conservación de 710,48 kilómetros de caminos rurales distribuidos en los departamentos Gualeguaychú, San Salvador, Feliciano, Gualeguay, Concordia, Diamante, Victoria e Islas del Ibicuy. Mediante este esquema, la provincia transfiere aportes económicos mensuales que permiten optimizar el uso de los recursos y otorgar inmediatez operativa a las intervenciones en cada jurisdicción.

En cuanto a la distribución territorial, entre los acuerdos concretados se destacan los consorcios Oryza Sativa en San Salvador (121,60 km) y Cuchilla Redonda en Gualeguaychú (49,18 km). Asimismo, se sumaron los municipios de General Galarza (91,50 km) y La Criolla (5,30 km), junto a las comunas de La Providencia (186,10 km), Aldea Protestante (75,80 km), General Alvear (53,10 km), Rincón de Nogoyá (37 km), La Verbena (32,80 km), Colonia General Roca (30,10 km) y Médanos (28 km).

Descentralizar recursos

Durante el encuentro institucional, Donda, remarcó la importancia de sumar a los gobiernos locales y a las y los vecinos en el cuidado de los caminos. "Hay 30.000 kilómetros de caminos en nuestra provincia", señaló, por lo cual sostuvo que era necesario "trabajar entre todos y contar con la ayuda de los vecinos, en el caso de los consorcios, o de los gobiernos locales, para ser más efectivos y estar con la mayor premura posible encima del camino cuando surjan los inconvenientes". Remarcó que "el dinero va a ir más directamente al camino. Esta inmediatez que tiene un gobierno local o un consorcio con sus propios caminos hace que la inversión sea directa".

Por su parte, el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, valoró el impacto de la medida para atender las demandas cotidianas del sector rural, al señalar que la herramienta permite "dar respuesta y buscar soluciones en conjunto con la Zonal 10 de Vialidad en Gualeguay", no solo en el plano productivo sino también para garantizar la accesibilidad social, educativa y de salud. Celebró también "estas oportunidades que brinda el gobierno provincial para poder trabajar juntos".

En la misma línea, el representante del consorcio Oryza Sativa del departamento San Salvador, Rubén Chas, destacó el compromiso de las y los productores y vecinos organizados. "Somos quienes ocupamos el camino que vamos a reparar. Hemos formado un buen equipo de vecinos y agricultores que trabajamos a la par todos juntos", expresó. Y agregó que "esta herramienta va a ayudar a mejorar la situación y dará una gran alegría a todos los vecinos que utilizan ese camino, donde además hay un tambo y Vialidad está realizando un mantenimiento muy bueno para que después nosotros podamos continuarlo".

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