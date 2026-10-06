 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política VIVIENDAS

Familias de Gualeguaychú y Feliciano cumplirán el sueño de la casa propia

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), realizó los sorteos complementarios de viviendas que se ejecutan en las localidades de Gualeguaychú y San José de Feliciano.

6 Oct, 2026, 18:32 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

En esta instancia, se sortearon las viviendas que permanecen disponibles luego de la Licitación de Acceso Directo y participaron los aspirantes habilitados que continúan en el proceso de adjudicación. También se sortearon las ubicaciones correspondientes a cada unidad habitacional.

 

 

Los actos, que se desarrollaron en la sede del organismo en Paraná, fueron encabezados por el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, quien estuvo acompañado por la senadora provincial Gladys Domínguez y el vocal Eduardo López Segura. La jornada fue certificada por la escribana delegada de la Escribanía Mayor de Gobierno, Mariela Narbais, y transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube del organismo.

 

 

Durante los sorteos, Omarini destacó "la alegría que tenemos en el gobierno provincial cada vez que participamos de estos actos, porque la vivienda es el núcleo en el que una familia se desarrolla".

 

Asimismo, puso de manifiesto "el compromiso de la gestión de llevar adelante estas obras en las diferentes localidades de nuestra provincia. Además, moviliza las economías regionales y genera fuentes laborales de manera directa e indirecta".

 

 

En tanto, la senadora Domínguez agradeció al gobernador Rogelio Frigerio "para que las nuevas soluciones habitacionales hoy sean una realidad, permitiendo que más familias entrerrianas tengan la posibilidad de acceder a sus viviendas y puedan ofrecer un futuro digno a sus hijos".

 

En Gualeguaychú se sortearon 14 titulares de viviendas y ocho suplentes, además de tres viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y seis suplentes. En San José de Feliciano, se sortearon siete titulares de viviendas y cinco suplentes, y dos viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y cuatro suplentes.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

VIVIENDAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso