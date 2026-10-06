Familias de Gualeguaychú y Feliciano cumplirán el sueño de la casa propia

En esta instancia, se sortearon las viviendas que permanecen disponibles luego de la Licitación de Acceso Directo y participaron los aspirantes habilitados que continúan en el proceso de adjudicación. También se sortearon las ubicaciones correspondientes a cada unidad habitacional.

Los actos, que se desarrollaron en la sede del organismo en Paraná, fueron encabezados por el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, quien estuvo acompañado por la senadora provincial Gladys Domínguez y el vocal Eduardo López Segura. La jornada fue certificada por la escribana delegada de la Escribanía Mayor de Gobierno, Mariela Narbais, y transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube del organismo.

Durante los sorteos, Omarini destacó "la alegría que tenemos en el gobierno provincial cada vez que participamos de estos actos, porque la vivienda es el núcleo en el que una familia se desarrolla".

Asimismo, puso de manifiesto "el compromiso de la gestión de llevar adelante estas obras en las diferentes localidades de nuestra provincia. Además, moviliza las economías regionales y genera fuentes laborales de manera directa e indirecta".

En tanto, la senadora Domínguez agradeció al gobernador Rogelio Frigerio "para que las nuevas soluciones habitacionales hoy sean una realidad, permitiendo que más familias entrerrianas tengan la posibilidad de acceder a sus viviendas y puedan ofrecer un futuro digno a sus hijos".

En Gualeguaychú se sortearon 14 titulares de viviendas y ocho suplentes, además de tres viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y seis suplentes. En San José de Feliciano, se sortearon siete titulares de viviendas y cinco suplentes, y dos viviendas correspondientes al cupo de discapacidad y cuatro suplentes.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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