Di Giuseppe: “Frigerio ordena la gestión y corrige problemas heredados en la alimentación escolar”

Marcos Di Giuseppe, presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, cuestionó las declaraciones de la diputada nacional Marianela Marclay sobre el sistema de alimentación escolar de Entre Ríos y puso el foco en la situación que heredó la actual gestión provincial. “Es necesario discutir la alimentación de nuestros chicos, pero también revisar qué ocurrió durante los años en que gobernó el mismo espacio político. La situación actual no comenzó en diciembre de 2023. Hay problemas que vienen de mucho antes y que esta gestión decidió abordar”, afirmó.

Según los datos citados por Di Giuseppe, en 2023 la inflación alcanzó el 213 por ciento, mientras que las partidas destinadas a los comedores escolares aumentaron aproximadamente un 100 por ciento. “En términos reales, los recursos perdieron capacidad de compra. Es un dato objetivo que permite entender las condiciones en las que encontramos el sistema y por qué era necesario revisarlo”, señaló.

El funcionario también se refirió a las prioridades de la administración provincial durante ese período. “Mientras los recursos destinados a la alimentación perdían valor frente a la inflación, durante 2023 ingresaron casi 300 suplentes al sistema provincial. Esto muestra que había decisiones presupuestarias que se podían tomar mientras otras necesidades también relevantes enfrentaban restricciones”, afirmó.

En relación con la transparencia, Di Giuseppe señaló que “Entre Ríos atravesó durante esos años situaciones que afectaron la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos”, en referencia a los contratos de la Legislatura, los cuestionamientos sobre subsidios en el Ministerio de Desarrollo Social y el caso ATER. “Más allá de las responsabilidades que correspondan establecer en cada caso, cada peso del Estado debe administrarse con eficiencia, transparencia y control”, sostuvo.

Frente a esta situación, Di Giuseppe destacó el trabajo que lleva adelante el gobierno de Rogelio Frigerio. “Esta gestión no eligió mirar para otro lado. Está revisando el sistema de alimentación escolar con criterios técnicos y nutricionales, incorporando profesionales, universidades y distintos organismos a través de una Mesa Interinstitucional”, afirmó.

“Ordenar también es gobernar. Significa revisar lo que no funciona, corregir lo que sea necesario, establecer prioridades y asegurarse de que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. En este caso, significa que cada peso destinado a la alimentación escolar se traduzca en alimentos de mayor calidad para nuestros chicos”, agregó.

Di Giuseppe sostuvo que “la discusión no debe ser quién hace más ruido, sino cómo construimos una política de alimentación escolar que tenga calidad nutricional, transparencia, previsibilidad y capacidad de sostenerse en el tiempo”.

Finalmente, afirmó: “Durante los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet hubo años suficientes para consolidar una política alimentaria con previsibilidad, calidad nutricional y recursos adecuados. Llegamos a 2023 con un sistema que necesitaba ser revisado y con problemas que esta gestión recibió y decidió ordenar. El desafío ahora es corregir lo que haya que corregir y garantizar que los recursos del Estado lleguen donde tienen que llegar: a las escuelas y a nuestros chicos”.

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