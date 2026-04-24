Se viene el frío: hay alerta por vientos desde la madrugada de este sábado

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió un informe de alerta amarilla que comienza en la madrugada de este sábado 25, con vientos que rotarán al sector sudoeste, iniciando un proceso de intensificación progresiva que se acentuará hacia el domingo 26, asociado a un frente frío.

Durante la jornada del domingo, especialmente en horas de la tarde, se prevén ráfagas entre 65 y 75 km/h, acompañadas por chaparrones aislados, de ocurrencia intermitente.

Nivel de Atención del Riesgo: Amarillo

Se recomienda adoptar medidas preventivas ante posibles afectaciones ocasionadas por el viento, asegurando elementos sueltos y evitando actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Fuentes: SMN-Red Barómetro

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