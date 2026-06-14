Limpieza profunda de microbasurales en el Barrio Molinari llenó más de 100 bolsas con residuos

El Gobierno de Gualeguaychú ejecutó una operación de saneamiento a gran escala en el barrio Molinari, con la eliminación de varios microbasurales acumulados a lo largo del canal de desagüe que corre desde el puente peatonal de Asisclo Méndez hasta el límite de la urbanización.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Higiene Urbana, que movilizó personal y maquinaria específica para la remoción de residuos sólidos del predio.

El volumen de material retirado alcanzó los diez camiones cargadores completos de desperdicios separados en más de cien bolsas con residuos.

Por otra parte, operarios utilizaron desmalezadoras a combustión para avanzar sobre sectores de vegetación densa donde los focos de basura estaban más enquistados.

La Dirección de Espacios Verdes también participó de la jornada con un equipo de trabajadores que realizó el corte de pasto en la totalidad del baldío, la poda de los árboles existentes en el lugar y el emprolijamiento general del predio.

El resultado final fue la recuperación integral de un espacio que había sido convertido en vertedero clandestino, y por esto mismo se solicita a los vecinos del lugar y a la población en general evitar arrojar residuos en espacios públicos y utilizar los canales regulados para el manejo de desechos, como la Estaciones Verdes.

Estos puntos montados para el manejo de residuos son tres y están ubicados en los siguientes lugares: Estación Verde en Calle Tropas y Presidente, al lado de la Dirección de Higiene Urbana; la Estación Verde que está ubicada en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla; y la más reciente inaugurada, la Estación Verde n°3, en la Calle 540, a pocos metros del Polideportivo Norte.

La erradicación de microbasurales en zonas próximas a canales de desagüe tiene una dimensión que va más allá de la estética urbana, debido a que esos focos concentran vectores de enfermedades, obstruyen el escurrimiento del agua de lluvia y degradan la calidad de vida de los vecinos más cercanos, por lo que cada operativo de este tipo es, en los hechos, una acción de salud pública.