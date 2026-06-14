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Guale POLICIALES

Detenido tras un robo en una granja avícola

Un hombre de 30 años había robado celulares, dinero y otros elementos.

14 Jun, 2026, 21:09 PM
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En la tarde de este domingo, personal de Comisaría Quinta en conjunto con la Brigada El Potrero intervinieron en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 30 años, en el marco de una causa por hurto en flagrancia.

 

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de Ruta Ex Nacional N.º 42 y Calle 2 de Colonia El Potrero, luego de que un vecino de una granja avícola alertara sobre la persecución de un individuo que momentos antes habría ingresado a una vivienda y sustraído dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos.

 

Según se informó, el sospechoso emprendió la fuga a pie, descartándose de los elementos sustraídos durante su huida. Tras un rápido accionar del personal policial, el individuo fue localizado y aprehendido en el lugar, recuperándose los efectos denunciados como sustraídos, para luego ser entregados al damnificado.

 

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se continúan las actuaciones de rigor.

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