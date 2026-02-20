 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PRONOSTICO

Llegan días con temperaturas más agradables

Emiliano Riberas, desde Barómetro Argentina, informó que los próximos días “vienen tranquilos, con temperaturas más agradables. Esperamos un lindo finde”, expresó.

20 Feb, 2026, 10:46 AM

Riberas indicó que tras algunos días con temperaturas que ronden los 29 grados, llegarán días con cierta inestabilidad y humedad.

 

“Han mejorado totalmente las condiciones. Esta mañana hemos amanecido con un poco más de alivio y se van a mantener las condiciones con estas temperaturas.

 

Esperamos un lindo fin de semana”, indicó. En tanto que, para el próximo lunes y martes, anticipó lluvias.

 

Riberas explicó que, las temperaturas máximas, para los diez o quince días siguientes, no superarán los 32 grados.

 

Por otra parte, menciono que el temporal registrado a mediados de semana “dejó muchos problemas en el centro de la Argentina”. Aseguró que “esta situación ha alertado a toda la comunidad científica. Es algo muy raro lo que ha sucedido”, señaló.

