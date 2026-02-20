Llegan días con temperaturas más agradables

Riberas indicó que tras algunos días con temperaturas que ronden los 29 grados, llegarán días con cierta inestabilidad y humedad.

“Han mejorado totalmente las condiciones. Esta mañana hemos amanecido con un poco más de alivio y se van a mantener las condiciones con estas temperaturas.

Esperamos un lindo fin de semana”, indicó. En tanto que, para el próximo lunes y martes, anticipó lluvias.

Riberas explicó que, las temperaturas máximas, para los diez o quince días siguientes, no superarán los 32 grados.

Por otra parte, menciono que el temporal registrado a mediados de semana “dejó muchos problemas en el centro de la Argentina”. Aseguró que “esta situación ha alertado a toda la comunidad científica. Es algo muy raro lo que ha sucedido”, señaló.