Verano Seguro: se realizó concientización vial en Costanera y en el Carnaval

En el marco de la Campaña Verano Seguro, el Gobierno de Gualeguaychú redobla esfuerzos para promover una temporada estival responsable y sin riesgos, con acciones concretas de prevención vial y cuidado personal.

19 Ene, 2026, 21:05 PM

El pasado sábado, el área de Educación Vial de la Dirección de Tránsito del Gobierno municipal realizó una importante activación en la Costanera en articulación con la Secretaría de Turismo.

 

Allí se llevó a cabo la entrega de merchandising informativo tanto en la costanera como en el balneario, dirigido a turistas y vecinos. El material también busca concientizar sobre la prevención de accidentes, el cuidado personal y las medidas de seguridad esenciales durante el verano.

 

Además, el equipo estuvo presente en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, en el ingreso al predio, donde acompañó el evento con la promoción de la Campaña Conductor Designado. Durante la jornada se entregaron pulseras identificatorias y material informativo de ambas iniciativas, incentivando la responsabilidad al volante y el disfrute seguro de las celebraciones.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CAMPAÑA Municipalidad CONCIENTIZACIÓN

