Vecinos “retuvieron” a un peligroso ladrón y lo entregaron a la Policía

Personal policial de Comisaria Cuarta, fue comisionado a un domicilio de calle Vélez Sarsfield al 700 aproximadamente, zona norte de Gualeguaychú, donde vecinos tenían demorado a un hombre joven.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 29 años, quien momentos antes habría ingresado a una vivienda tras saltar un tapial.

De acuerdo a lo manifestado por el propietario del domicilio, un hombre de 60 años, el hecho se inicia cuando escucha ruidos en el fondo de su vivienda y, al dirigirse hacia el lugar, sorprende al intruso dentro de su patio. Al enfrentarlo, el individuo se da a la fuga hacia el frente de la casa, donde es interceptado por vecinos.

En el lugar, el personal policial procedió al secuestro de dos armas blancas que el aprehendido había descartado en la vía pública. Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión y traslado del hombre a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En continuidad con las diligencias, y mientras se desarrollaba el procedimiento, personal motorizado localizó en la intersección de calles Alsina y Los Alerces una bicicleta rodado 29, presuntamente sustraída por el mismo individuo, procediéndose a su formal secuestro.

Se realizaron las actuaciones de rigor, quedando los elementos secuestrados y el aprehendido a disposición de la autoridad judicial interviniente.