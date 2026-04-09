Trabajador sufrió traumatismo de cráneo tras explosión de un neumático

Un trabajador resultó gravemente herido el miércoles en una gomería de Ceibas, ubicada a pocos metros de la Autovía 14, luego de que un neumático explotara mientras realizaba tareas habituales.

Según se informó, el accidente ocurrió cuando el hombre manipulaba una goma que, por causas que aún se investigan, reventó de forma repentina y le provocó un fuerte golpe en la cabeza, indica Ceibas Noticias.

Traslado de urgencia

Producto del impacto, el trabajador sufrió un traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital de Gualeguaychú para su atención médica.

Recibió varios puntos de sutura en la cabeza y permanecía internado en observación bajo control médico, a la espera de su evolución.

Fuente: El Once