Conmovedora despedida al incansable Juan Veronesi

Juan Veronesi falleció el día de ayer, producto de complicaciones cardiológicas que sorprendieron a todo su entorno más cercano.

La familia manifiesta el dolor por la gran pérdida y destacaron su rol como uno de los integrantes más representativos de la lucha en defensa del medio ambiente en la ciudad, así como también su impulso en la promoción del cuidado ambiental y la necesidad de transmitirlo hacia los niños y adolescentes, en actividades como el Grito Blanco.

Momentos muy emotivos se vivieron desde ayer. Amigos se acercaron a rendir homenaje a la lucha emprendida por el querido ambientalista y se entonaron temas relacionados a las marchas. Mientras que otros se acercaron hasta el lugar para despedirlo con mensajes de afecto.

“Yo me voy a encargar de seguir plantando arboles”, “Yo voy a seguir cuidando las abejas”, “Gracias por tanto compromiso”, “Gracias por la entrega, gracias por tanto amor”, son algunas de las fases que acompañan la despedida a Juan.

“Él se encargaba de hacer cartelitos sobre los lugares a donde había que ir, ahora nos encargamos nosotros de despedirlo también con cartelitos”, dijo uno de sus pares en la lucha ambiental.