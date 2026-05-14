La segunda edición de Viví UNER 2026 se desarrolló en Gualeguaychú

Por quinto año consecutivo, estudiantes de escuelas secundarias de Gualeguaychú, Larroque, Gualeguay, Gilbert, Santa Anita, Aldea San Juan, Costa Uruguay Sur y Paraje Alarcón recorrieron los distintos stands informativos sobre la propuesta educativa de las unidades académicas ubicadas en seis ciudades de la provincia. En total, hubo 47 colegios inscriptos y participaron más de 1177 personas.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Arbelo, y el decano de la facultad, José Dorati, dieron la bienvenida a los estudiantes. “Que todos sepan que pueden ser parte de la universidad y formarse en ella, que abre puertas al futuro”, remarcó Arbelo. Además se refirió al estudiantado de las escuelas presentes: “hoy pueden ver nuestras nueve facultades, las más de 55 carreras con las que cuenta la UNER en toda la provincia y muchas de las propuestas que tiene esta universidad pública y gratuita, que contribuye a la formación de proyectos de vida para todos y que busca que sientan que esta es la casa de todos y para todos”.

En ese marco, también destacó la importancia de acercar la oferta académica a toda la comunidad: “Desde el área de Comunicación de la UNER tenemos por delante un gran desafío, en el que venimos trabajando y potenciando distintas estrategias institucionales. El objetivo es llegar especialmente a las familias, que muchas veces acompañan y participan en la decisión de las y los jóvenes que van a proyectar y construir su futuro. Porque, en definitiva, la Universidad es el espacio donde comenzarán a desarrollarlo”, expresó.

Por su parte la vicerrectora de la UNER, Carla Mántaras, entrevistada por UNER Medios destacó que estos espacios contribuyen a “dar a conocer las carreras, mostrar las oportunidades de acompañamiento que le brindamos a los futuros estudiantes, que nos conozcan y que tengan la oportunidad analizar y de pensarse en un futuro en la UNER. Por eso replicamos esta feria en todas las sedes, para poder mostrar todo lo que podemos hacer desde nuestra provincia y con la calidad que tiene la universidad pública argentina”.

El decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, destacó la gran convocatoria de estudiantes en la feria y remarcó el impacto que tiene la UNER en Gualeguaychú y la región, señalando que cada año más de 300 jóvenes de la ciudad eligen continuar sus estudios en la universidad pública. “Cuando miramos los números, el 50% de nuestra matrícula es de Gualeguaychú y un 40% del resto de Entre Ríos”, expresó.

Además, valoró el crecimiento de nuevas disciplinas y la expansión territorial de la universidad a través de propuestas presenciales y a distancia, que permiten acercar la educación superior a distintas localidades de la provincia y el país. Asimismo, subrayó la importancia de los espacios de laboratorio, investigación y desarrollo tecnológico de la facultad, fundamentales para la formación práctica de las y los estudiantes y para el fortalecimiento de las distintas disciplinas que integran la propuesta académica.

Durante la jornada también estuvieron presentes la secretaría de Comunicación, Belén Aguirre; la secretaria Académica, Ana Laura García Presas; la subsecretaria Académica, Silvina Gómez; y autoridades de la facultad anfitriona.

La feria se desarrolló a través de distintos espacios interactivos, muestras, talleres y actividades recreativas que permitieron a las y los estudiantes conocer de manera dinámica la propuesta académica, cultural, científica de la UNER, y su vida universitaria.

Durante la jornada hubo experiencias prácticas en aulas y laboratorios, juegos educativos, actividades vinculadas a la investigación, la salud, la ciencia y el deporte, además de espacios de orientación sobre becas, bienestar estudiantil y acompañamiento académico.

También se realizaron charlas y talleres sobre técnicas de estudio, lectoescritura y oratoria, pensados para acercar a los futuros ingresantes a la experiencia universitaria.

Además, las distintas facultades presentaron sus carreras y propuestas institucionales mediante materiales audiovisuales, folletería y espacios de consulta para las y los estudiantes.

La feria Viví UNER continuará el 4 de junio en Paraná y el 10 de junio en Concepción del Uruguay.

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