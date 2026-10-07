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Guale VIOLENTO HECHO

Una mujer quería incendiar un puesto policial y arrojó piedras contra un móvil

El violento episodio ocurrió este miércoles en el puesto ubicado en Federación y Santiago Díaz. La mujer, de 37 años, fue aprehendida por amenazas y resistencia a la autoridad.

7 Oct, 2026, 19:16 PM
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Durante la jornada del miércoles, personal de la Comisaría Tercera intervino ante un incidente registrado en inmediaciones del puesto policial ubicado en la intersección de calles Federación y Santiago Díaz.

 

Según se informó, una mujer de 37 años habría protagonizado insultos y agresiones verbales contra el personal policial, además de amenazar con incendiar el puesto con los efectivos en su interior.

 

Ante el arribo de unidades móviles, la mujer se retiró del lugar por la parte trasera de un domicilio. Posteriormente, fue localizada e interceptada en la intersección de calles 9 de Julio y Salaverry, donde habría continuado con los insultos hacia los uniformados y arrojado piedras contra uno de los móviles, sin ocasionar daños.

 

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer fue aprehendida por los supuestos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas, siendo trasladada a Jefatura, donde quedó alojada en calidad de detenida.

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