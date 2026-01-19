Un turista denunció que fue golpeado en Costa Parador

El pasado sábado 17 de enero, aproximadamente a las 19:45 horas, personal policial de la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental, tomo intervención por un hecho ocurrido en Costa Parador, caratulado S/ Lesiones.

En el lugar fue entrevistado un hombre de 35 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó que se encontraba junto a su esposo, también de 35 años, compartiendo la tarde en dicho parador. Al momento de retirarse, según sus dichos, tomaron de manera accidental dos mochilas que no les pertenecían, las cuales se encontraban sobre la misma mesa junto a sus pertenencias.

Posteriormente, al retirarse del lugar, según el denunciante, fue interceptado por cinco hombres quienes lo agredieron físicamente, golpeándolo en el suelo. Agregó que su pareja intentó explicar a los agresores que se había tratado de un error, no obstante, las agresiones continuaron.

Se dio inmediato aviso telefónico al Fiscal en turno, mientras las partes se encontraban en dependencias de Jefatura. Cabe destacar que los hombres se hallaban en estado de alteración y nerviosismo.

Se comisionó al médico policial, quien se hizo presente, pero el denunciante se negó a ser examinado, retirándose del lugar.

Interviene en la causa el Fiscal en turno, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente.