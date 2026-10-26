Capturan a dos ladrones que escapaban con un carrito y ladrillos de una obra en construcción

Dos hombres de 27 y 39 años fueron detenidos durante la noche de este domingo en Gualeguaychú, acusados de sustraer materiales de una obra en construcción.

El procedimiento se registró alrededor de las 20:30, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Jujuy, luego de que operadores de la Sala del Comando Radioeléctrico detectaran una situación sospechosa a través de las cámaras de videovigilancia.

Según informó la Policía, las cámaras captaron a dos hombres que salían de una obra en construcción trasladando un carrito de mano, por lo que se dio aviso a los efectivos que patrullaban la zona.

Personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y logró localizar a ambos sospechosos a pocos metros de la obra. Al interceptarlos, constataron que transportaban un carrito que contenía ladrillos cerámicos.

Tras comunicar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión de los dos hombres por el supuesto delito de hurto en flagrancia, además del secuestro del carrito y los materiales sustraídos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Por último, se informó de lo ocurrido al propietario de la obra para que pudiera realizar la denuncia

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