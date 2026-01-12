Un lujo nuestros artistas: de los 9 rubros, la subsede Gualeguaychú ingresa con 5 a la final en Cosquín

De 9 rubros, la subsede Gualeguaychó llegó a tener 5 finalistas: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera, Dúo vocal: Archaina – Cabeza, Conjunto de baile folklórico: La Gauchada, Canción inédita: Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”, y Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime.

“Fue una hermosa sorpresa, el fin de semana será la final y los que avancen, pasan al festival de Cosquín”, dijo Castillo.

A su vez, Castillo destacó: "esto es un examen, y todo examen es una prueba de aprendizaje".