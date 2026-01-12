 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COSQUÍN

Un lujo nuestros artistas: de los 9 rubros, la subsede Gualeguaychú ingresa con 5 a la final en Cosquín

El subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo, destacó en RADIO MÁXIMA la presentación de los artistas de Gualeguaychú en Cosquín, donde competirán por la final el próximo fin de semana.

12 Ene, 2026, 10:11 AM

De 9 rubros, la subsede Gualeguaychó llegó a tener 5 finalistas: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera, Dúo vocal: Archaina – Cabeza, Conjunto de baile folklórico: La Gauchada, Canción inédita: Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”, y Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime.

 

“Fue una hermosa sorpresa, el fin de semana será la final y los que avancen, pasan al festival de Cosquín”, dijo Castillo.

 

A su vez, Castillo destacó: "esto es un examen, y todo examen es una prueba de aprendizaje".

Temas

COSQUÍN LUIS CASTILLO RADIO MÁXIMA Cultura

