Dos jóvenes detenidos por incidentes en un boliche

la madrugada de este domingo, alrededor de las 05:00 horas, personal policial que prestaba servicio adicional en el local bailable "Ghetto" intervino ante una situación de desorden protagonizada por dos jóvenes de 21 años.

De acuerdo con lo informado, los involucrados habrían ocasionado disturbios en el interior del establecimiento y, al momento de ser identificados por los efectivos, reaccionaron de manera agresiva, agrediendo al personal policial.

Ante esta situación, y con el apoyo de móviles del Comando Radioeléctrico, los funcionarios lograron reducir y aprehender a ambos sujetos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente en el marco de una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.