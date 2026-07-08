Vacaciones de invierno en Gualeguaychú: una agenda para toda la familia

Gualeguaychú es un destino ideal para este receso invernal con una atractiva grilla de actividades que combina grandes eventos con sus tradicionales atractivos naturales, culturales y recreativos. Diseñada para todas las edades, la propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer la ciudad.

Este jueves 9 de julio, desde las 15 horas, la Costanera local será el escenario del tradicional desfile cívico-militar por el Día de la Independencia. La jornada contará con la participación de escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y el atractivo despliegue de la Brigada Blanca de la Policía Federal.

Para sumar color a la celebración, se instalará una Fan Zone exclusiva de Panini, donde se entregarán más de 100.000 álbumes y figuritas oficiales del Mundial, transformándose en una cita imperdible para los más chicos.

Además, la diversión infantil y familiar también estará en la zona portuaria con dos propuestas destacadas:

- Puerto Kids, del 9 al 12 de julio, con entrada libre y gratuita, de 14: a 19 horas. ¿Qué vas a encontrar? Juegos inflables, laberinto láser, simuladores, videojuegos, talleres de ajedrez y telas. Además, habrá espectáculos diarios de música, teatro, magia y circo, puestos comerciales y un patio gastronómico.

- Invierno Mágico, del 17 al 19 de julio, de 10 a 22 horas. Se trata de un evento lleno de fantasía que incluirá las reconocidas obras infantiles Vinicius, Aladino y Las Guerreras del K-pop. La propuesta contará con personajes en vivo, más de 80 expositores y opciones gastronómicas. Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma Passline.

También existe una variada oferta de esparcimiento privado que complementa la agenda del receso. Quienes busquen adrenalina pueden disfrutar de los desafíos en altura del Parque Aéreo (Mitre y Florencio Sánchez) o de los saltos en Aero Jump (Ayacucho 560). Los fanáticos de la tecnología tienen sus espacios en Láser Fun (San Martín 786), Phantom Games (San Lorenzo 374) y La Cueva Gamer (Bolívar 935), mientras que Cinema Concept (25 de Mayo 1383) mantendrá funciones durante toda la temporada y el Parque Enterprise (Av. Morrogh Bernard 599 - frente a los Galpones del Puerto) ofrecerá sus clásicos juegos mecánicos.

Para quienes eligen el descanso al aire libre, Gualeguaychú despliega sus paisajes litoraleños mediante el Parque Unzué y una red de reservas naturales que incluye la Reserva Natural “Las Piedras”, Senderos del Monte, El Potrero y el Centro de Interpretación “La Delfina”, ideales para el ecoturismo. Asimismo, Termas del Guaychú se presenta como la opción perfecta para relajarse en aguas termales y disfrutar de su servicio de spa.

Los amantes del buen vivir pueden recorrer el "Camino del Vino", un circuito enoturístico integrado por las bodegas Ianni (Calle 4, entre 7 y 8 - Colonia el Potrero), Las Magnolias (Gral. Artigas, Acceso sur Km 4.3), La Dominga (Julio Irazusta y Marcelo T. de Alvear), 2820 (Gral. Artigas y Florida) y Finca Los Bayos (Ruta Provincial 20, Km 57 - Urdinarrain), que abren sus puertas para visitas guiadas y degustaciones de la creciente producción vitivinícola regional. A este recorrido se suma la propuesta rural de los Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, un viaje a la historia y las tradiciones de las corrientes inmigratorias de la zona.

Toda la información detallada sobre la agenda de espectáculos, opciones de alojamiento, gastronomía y servicios se encuentra disponible en el sitio web oficial del Consejo Mixto de Turismo: www.gualeguaychu.tur.ar.

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