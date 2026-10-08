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Guale INCENDIO

Un cortocircuito habría provocado un principio de incendio en una vivienda

El fuego afectó parte del cielorraso y un tirante de madera en una casa ubicada en Roca y Salaberry. Los propios moradores lograron controlar las llamas.

8 Oct, 2026, 14:34 PM
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Un principio de incendio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Roca y Salaberry, en Gualeguaychú, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios.

 

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito en una instalación eléctrica aérea, que provocó la combustión de un nylon utilizado como cielorraso y de un tirante de madera.

 

Ante el aviso, se desplazó al lugar el móvil 35 de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo ya había sido controlado por los propios moradores de la vivienda.

 

El personal realizó las verificaciones correspondientes para evaluar las condiciones del lugar y descartó la existencia de riesgos adicionales.

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