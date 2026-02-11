Gualeguaychú recibió más de 300 competidores en el Open de Taekwondo

Gualeguaychú fue sede, el pasado sábado 7 de febrero, de una nueva edición del Open de Taekwondo, un certamen internacional que se desarrolló en el Polideportivo Norte reuniendo a más de 300 atletas provenientes de diversas provincias argentinas y de países limítrofes como Paraguay, Uruguay y Brasil.

“Las disciplinas deportivas cumplen un rol central en la construcción social, en la formación de valores y en la inclusión. Desde el Gobierno de Gualeguaychú entendemos al deporte como una política pública que genera oportunidades y comunidad”, destacaron desde la Dirección de Deportes.

El torneo celebró sus 20 años de trayectoria ininterrumpida y fue organizado por la Asociación Taekwondo Universal, bajo la conducción del Gran Maestro Fabián Pini, el maestro Horacio Fasan, junto al instructor segundo dan César Massart. La competencia incluyó modalidades de lucha, formas, lucha por equipos, Taekwondo adaptado y una prueba especial para competidores de hasta 12 años: el salto en alto, disciplina que evalúa la patada que alcanza mayor altura y exige precisión técnica, potencia y coordinación.

El Gobierno municipal acompañó el evento con un operativo integral que contempló seguridad, servicio de ambulancia y sistema de sonido, garantizando condiciones adecuadas para una jornada intensa y segura, acorde al nivel internacional del certamen.

Por su parte, los organizadores agradecieron el respaldo institucional recibido. “El acompañamiento del Municipio, con el Polideportivo Norte y la ayuda logística fueron claves para que el Open vuelva a realizarse con el nivel que lo caracteriza. Este apoyo permite que Gualeguaychú siga siendo una plaza deportiva de referencia”, expresaron.

En el plano deportivo, se destacaron los resultados de Ema Garat, con primer puesto en formas y lucha; Agustín Garat, primero en formas y lucha; Juan Martín Garat, primero en formas y segundo en lucha; Teo Benetti, primero en lucha y tercero en formas; Lucas Bula, primer puesto en formas especiales; y Nicolás Acosta, primero en lucha y formas. También fue sobresaliente la participación de Ian Castro y Avril Di Lollo. En sus respectivas categorías.