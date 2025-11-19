 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale INCENDIO DE AUTOMOVIL

Un auto se incendió en ruta 14: un joven de Gualeguaychú fue asistido por Bomberos de Ceibas

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 24.

19 Nov, 2025, 11:35 AM

El conductor, de 24 años, logró detener el vehículo, alrededor de las 3:30 de madrugada, y fue auxiliado por Bomberos de Ceibas, sin registrar lesiones.

 

El vehículo afectado, un Ford Escort, se dirigía desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires.

 

Su único ocupante, un joven de 24 años domiciliado en Gualeguaychú, manifestó que el fuego se inició en la zona del motor, y que rápidamente comenzó a salir humo. A pesar de intentar extinguir las llamas con un matafuego, el incendio se propagó por el vehículo.

 

Durante el operativo, personal de Policía de la 7ma de Gualeguaychú colaboró con el ordenamiento del tránsito, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego.

Temas

INCENDIO DE AUTOMOVIL BOMBEROS DE CEIBAS

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso