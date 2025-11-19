Un auto se incendió en ruta 14: un joven de Gualeguaychú fue asistido por Bomberos de Ceibas

El conductor, de 24 años, logró detener el vehículo, alrededor de las 3:30 de madrugada, y fue auxiliado por Bomberos de Ceibas, sin registrar lesiones.

El vehículo afectado, un Ford Escort, se dirigía desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires.

Su único ocupante, un joven de 24 años domiciliado en Gualeguaychú, manifestó que el fuego se inició en la zona del motor, y que rápidamente comenzó a salir humo. A pesar de intentar extinguir las llamas con un matafuego, el incendio se propagó por el vehículo.

Durante el operativo, personal de Policía de la 7ma de Gualeguaychú colaboró con el ordenamiento del tránsito, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego.